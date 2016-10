Menschenjagd in der Hafenstraße

»Für ein paar Krümel Marihuana« – so könnte der Titel des Stücks lauten, das an der Hafenstraße in Hamburg aufgeführt wird, wobei es sich offensichtlich um eine Farce handelt. Ihren »Krieg« gegen Kleindealer auf St. Pauli hat Hamburgs Polizei längst auf die linke Szene des Viertels ausgeweitet, vor allem auf die Bewohner der ehemals besetzten Häuser und des benachbarten Wohnprojekts »Plan B«. Dass diese der Polizei Rassismus vorwerfen und von der »Taskforce Drogen« gejagten Afrikanern Schutz bieten, passt der Ordnungsmacht nicht. Aktuell nehmen die Auseinandersetzungen immer skurrilere Züge an.

Am Montag vergangener Woche rasierten Mitarbeiter einer Gartenbaufirma vor den Häusern unter Polizeischutz Büsche, Bäume und Sträucher ab, von denen einige von den Bewohnern gepflanzt worden waren. Der Bezirk Mitte sprach von einem turnusmäßigen Beschnitt, die Lokalpresse nannte den wahren Grund: Die Polizei will freie Sicht auf die Balduintreppe, die ihr als »Brenn...