Rendezvous in Szene gesetzt

Ein zweites Treffen unter der Überschrift »Trialog« ist schon vereinbart. Am 11. Dezember wollen sich SPD, Linkspartei und Grüne erneut zusammensetzen, um über eine mögliche Koalition nach der Bundestagswahl 2017 zu sprechen. Am Dienstag abend traf sich die Runde in Berlin erstmals, von jeder Partei nahmen 30 Vertreter daran teil. »Kompromisse im Vorfeld einer Wahl wird es mit uns nicht geben«, hatte Linke-Fraktionschef Dietmar Bartsch den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland vorab unzweideutig zu Protokoll gegeben.

Ursprünglich als Zusammenkunft von Politikern der »zweiten Reihe« geplant, stieß unerwartet auch ein Schwergewicht der Bundesregierung hinzu. SPD-Generalsekretärin Katarina Barley hatte Vizekanzler Sigmar Gabriel (SPD) im Schlepptau, ...