Dunkle Nachrichten

Einen wunderschönen guten Morgen! In Argentinien fand am Wochenende der sechste Spieltag der Primera División im Balltreten für Jungs statt. Erstmals wird das Turnier im europäischen Rhythmus ausgekickt, Beginn und Ende liegen jeweils Mitte des Jahres. 30 Teams spielen darum, wer am Ende mehr lebendes Zweibeinerfleisch verscherbeln und in die beschämend unwirklich anmutenden Steppen des europäischen Großkapitals schicken darf.

Im Unterschied zu den dortigen Ligen gibt es in Argentinien indes keine Rückspiele. Wenn der Terminkalender also zum Beispiel sagt, dass der FC Bayern Heimrecht gegen Borussia Dortmund hat, aber nicht andersrum, ist das eben so! Jedenfalls im schönen Silberland.

Seit ein paar Monaten agiert hier eine sogenannte Regulierungskommission der FIFA. Sie wissen schon: Das is...