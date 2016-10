An so einem Ende

Scheinbar auf einer einsamen Insel gestrandet und dort ohne Supermarkt und Telefonsignal den Urgewalten ausgesetzt, entscheidet sich der neue Robinson (Paul Dano) im Film »Swiss Army Man« für den Suizid. Denn niemand ist ja dazu gemacht, eine Insel zu sein, oder? Die Schlinge schon um den Hals, sichtet er im Wasser ein Zeichen der Hoffnung – ein möglicher Gefährte treibt dort. Das Strandgut stellt sich Ertrunkener heraus, als Wasserleiche (Daniel Radcliffe). Die zombifizierte Leiche ist sehr am Leben, was an sich noch nicht notwendigerweise eine Halluzination ist; tatsächlich lebt es recht heftig in jeder Leiche, bis von ihr ein Skelett übrigbleibt. Die Leiche bläht sich und furzt und spuckt, hat mächtige Erektionen und furzt gleich noch mehr. Die recht lebendige Leiche beginnt sogar (das ist dann definitiv halluzinatorischer Natur) mehr als einsilbig zu sprechen. Sie dient dem Robinson fortan als Waffe und Werkzeug, Transportvehikel und Trinkwasserreserv...