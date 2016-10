SPD, Grüne und Linkspartei reden

Bei einem Strategietreffen zu einer möglichen Koalition aus SPD, Grünen und Die Linke wollen Politiker der drei Parteien am Dienstag eine Machtoption für die Zeit nach der nächsten Bundestagswahl 2017 ausloten. Parteifunktionäre und rund 90 Abgeordnete von Sozialdemokraten, Grünen und der Linkspartei kommen am Abend in einem Saal der SPD-Bundestagsfraktion zusammen.

Der stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Axel Schäfer sagte am Dienstag im SWR, es gehe darum, Möglichkeiten der »verstärkten Zusammenarbeit« zu prüfen. Von einem »rot-rot-grünen« Bündnis verspreche er sich die Chance, sich in Europa gegen rechts abgrenzen zu können. Außerdem könne sich die SPD mit Grün...