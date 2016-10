Im Möhlmannschen Geiste

»Wir werden nicht viel reden, sondern hart arbeiten« – der Satz ist für Benno Möhlmann Programm. Für Graumäusigkeit de Luxe hat sich Fußballdrittligist Preußen Münster mit der Wahl dieses neuen Trainers entschieden. Am Montag leitete Möhlmann erstmals das Training beim derzeit auf einem Abstiegsrang notierten Traditionsverein, der in den frühen 60er Jahren immerhin Gründungsmitglied der Bundesliga war.

Möhlmann lief in den 70ern selbst im Preußen-Trikot auf und feierte seine größten Erfolge als Spieler später mit Kapitänsbinde in der Frühphase von Otto Rehhagels langer Regentschaft bei Werder Bremen. Als Trainer machte er sich bei Greuther Fürth einen Namen. Den damaligen Nobody etablierte er mit bescheidenen finanziellen Mitteln und taktisch ansprechendem Kollektivfußball dauerhaft in der Spitze de...