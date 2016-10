Österreichs Drucker ringen um Tarifvertrag

Österreichs Drucker bereiten sich auf eine harte Auseinandersetzung um ihren Tarifvertrag vor. Das teilte die Gewerkschaft der Privatangestellten, Druck, Journalismus, Papier (GPA-djp) am vergangenen Mittwoch mit. Am selben Tag hatten 120 Betriebsräte an einer Konferenz teilgenommen, um über eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen im Druckgewerbe zu sprechen. Unter den Betriebsräten, so die GPA-djp, herrsche große Unzufriedenheit über das Vorgehen des Verbands Druck und Medientechnik. Der Unternehmerzusammenschluss hatte Ende September überraschend erklärt, nicht länger über einen Tarifvertrag – in Österreich Kollektivvertrag – verhandeln zu wollen.

»Wir haben den Kollektivvertrag gemeinsam in sozialpartnerschaftlicher Verantwortung erarbeitet, jetzt distanzieren sich die Arbeitgeber davon«, erklärte Michael Ritzinger, Vorsitzender des Wirtschaftsbereichs Druck in der GPA-djp. Die Unternehmer versuchten nun, ...