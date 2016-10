Im vergangenen Jahr haben die katastrophalen Bedingungen für Flüchtlinge in Berlin vor dem Lageso, dem Landesamt für Gesundheit und Soziales, für Schlagzeilen gesorgt. Hat sich seitdem die Lage gebessert?

Vor dem Lageso, das in LAF umbenannt wurde, Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten, ja. Aber die Dramen und Tragödien spielen sich jetzt im Verborgenen ab. In den Notunterkünften, in den Warteschlangen, in der LAF-Außenstelle im Internationalen Congress-Center (ICC) und in den Berliner Außenstellen des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF).

Am ICC sprechen jeden Tag zahlreiche Menschen vor, um Leistungen zu beziehen, um Fragen von Unterbringung und Versorgung zu klären. Die warten dort oft mehrere Stunden, bis man sie schließlich mit einem Shuttlebus zur Hauptstelle schickt, wo sie wieder stundenlang warten. Manchmal den ganzen Tag, nur um schließlich ohne Ergebnis und mit einen neuen Termin wieder weggeschickt zu werden.

Ein Riesenproblem ist ...