Mit zwei Demonstrationen und einer Parteigründung hat die rechte Szene in der Ukraine am Freitag auf sich aufmerksam gemacht. Seit 2014 wird der 14. Oktober in der Ukraine als »Tag der Verteidiger des Vaterlands« begangen. Zuerst demonstrierten 10.000 Anhänger der faschistischen »Swoboda«-Partei mit Parolen wie »Russen an den Galgen« durch die Kiewer Innenstadt. Gegen Abend folgte dann ein Aufmarsch von etwa 3.000 Anhängern des Faschistenbataillons »Asow«, dessen Teilnehmer die Russen zur Abwechslung »ans Messer« wünschten. Zu größeren Zwischenfällen kam es nicht, aber das sei, so hatte »Asow«-Chef Andrij Bilezkij zuvor in seinem Blog erklärt, die Entscheidung der Rechten gewesen. Der Aufmarsch mit Fackeln und Feuerwerkskörpern sei auch eine »Warnung an alle im Parlament, denen es einfallen könnte, politische Zugeständnisse gegenüber den Terroristen (den ostukrainischen »Volksrepubliken«, R.L.) zu beschließen«. Bei einer Kundgebung gegen ein solches Verfa...