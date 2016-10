Am letzten Spieltag ließ der BVB die Chance ungenutzt, nach dem Punkteverlust der Bayern gegen Köln näher an den ersten Platz zu rutschen. Diesmal war es umgekehrt: Die Bayern machten nichts aus der Steilvorlage der Dortmunder, die nur ein 1:1 gegen Hertha schafften, um sich weiter abzusetzen.

In Frankfurt legte der FCB eine grottenschlechte erste Halbzeit hin, die sogar Karl-Heinz Rummenigge auf den Plan rief, der den versammelten Mikrophonen verkündete, dass diesem Schlendrian sofort Einhalt geboten werden würde. Aber auch in der zweiten Hälfte verstanden die Bayern es nicht, eine zweimalige Führung über die Runden zu bringen. Zweimal kamen die Eintrachtler zurück, obwohl schon in der 65. Minute Szabolcs Huszti vom Platz gestellt wurde, die Eintracht also eine halbe Stunde nur zu zehnt spielte, und obwohl die Ultras nicht dabei sein durften, weil sie immer so böse sind.

Aber die Dortmunder machen es zur Zeit auch nicht besser. Den Berlinern genügte eine p...