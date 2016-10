Wieder ist ein Terroranschlag in Deutschland verhindert worden. Wieder war es ein mutmaßlicher Islamist, mit Kontakten zum »Islamischen Staat«, die noch gefunden werden. Also ein Islamist. In jedem Fall ein Flüchtling aus Syrien. Der »Terror-Syrer« (Bild) wurde observiert, entkam, wurde von anderen Syrern, auch »Helden-Syrer« (Bild) genannt, der Polizei übergeben und wurde dann tot in seiner Zelle gefunden.

Wie konnte so etwas passieren? Die zuständigen Behörden erklärten, dass sie es für unwahrscheinlich hielten, dass ein ausgemachter Selbstmordattentäter auch Selbstmord begeht. Wir werden also auch wieder mit Talkshows, mit Pressekonferenzen und Sondersendungen traktiert.

Muss das sein? Wir haben uns doch kaum vom letzten Mediensturm erholt, als ein Islamist, oder doch keiner, in München Amok gelaufen war, Allahu akbar gerufen hatte, und dann doch nicht, an über 60 Tatorten aufgetaucht war, ohne dort gewesen zu sein, von Tausenden Polizi...