Für die ARD ist es das »Medienereignis des Jahres«: die Abstimmung über »Terror« bzw. über das Ende eines Fernsehfilms von Lars Kraume, der heute nicht nur in der ARD, sondern auch in Österreich und in der Schweiz läuft und am Freitag schon in bundesweit 100 Kinos gezeigt wurde. Darin geht es um eine Gerichtsverhandlung gegen einen jungen Bundeswehr-Piloten (Florian David Fitz), der eigenmächtig ein entführtes Verkehrsflugzeug abgeschossen hat, damit es nicht in die vollbesetzte Münchner Allianz-Arena gelenkt werden kann. Es stürzt auf einen Acker. Die 164 Menschen im Flugzeug müssen sterben, damit die 70.000 Menschen im Stadion überleben. Schon 2006 hat das Bundesverfassungsgericht den Abschuss von Zivilmaschinen verboten. Der Pilot ist also zu verurteilen. Oder doch nicht? Darüber sollen die Zuschauer als eine Art Kollektiv von Schöffen abstimmen. Haben sie es getan, können sie nach einer kleinen Pause ihr Urteil im Film bestaunen. Es gibt nämlich zwei ...