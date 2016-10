Die internationale Gemeinschaft hat sich vor der nächsten UN-Klimakonferenz im November auf den schrittweisen Verzicht auf klimaschädliche Fluorkohlenwasserstoffe (FKW) geeinigt. Eine Vereinbarung, die von den Industriestaaten ein schnelleres Umsteuern verlangt als von Entwicklungsländern, kam am Sonnabend bei einer Konferenz in Ruanda zustande. »Ergänzung und Beschluss sind angenommen«, sagte der ruandische Rohstoffminister Vincent Biruta nach Abschluss der Verhandlungen in Ruandas Hauptstadt Kigali. Diese sind eine Erweiterung des Protokolls von Montréal, mit dem 1987 zum Schutz der Ozonschicht ein Verzicht auf Fluorchlorkohlenwasserstoffe (FCKW) vereinbart wurde. Im Laufe der Jahre stellte sich jedoch heraus, dass die ersatzweise eingesetzten FKW zwar die Ozonschicht schonen, aber die Erderwärmung beschleunigen.

Der Direktor des UN-Umweltprogramms (UNEP), Erik Solheim, bewertete die Einigung ...