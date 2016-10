Sie haben sich mit einem offenen Brief an Renke Brahms gewandt, Vertreter für Friedens- und Versöhnungsarbeit der Stiftung Garnisonkirche Potsdam. Was war der Anlass für Ihren Vorstoß?

Der Posten war satzungsgemäß schon von Beginn an innerhalb der Stiftung vorgesehen, allerdings wurde er erst jetzt besetzt. Man hatte das Thema Frieden und Versöhnung zuvor nicht ernsthaft verfolgt. Mal sehen, wie ernst es jetzt ist.

Was ist Ihr Anliegen?

Die kirchliche Stiftung Garnisonkirche Potsdam sagt, sie wolle einen Versöhnungsort, einen Platz für Friedensarbeit schaffen. Wenn man sich vor dem Hintergrund mit der Personalie Renke Brahms auseinandersetzt, stellt man fest, dass er sich mehrfach zur Versöhnung und Frieden geäußert hat. Das wollen wir nun mit der Realität abgleichen. Dementsprechend haben wir ihm Fragen gestellt. Wir wollen herausfinden, wie wichtig ihm zum Beispiel ethische Kriterien bei der Spendensammlung sind oder wie er sich zum Konflikt um das Bürgerb...