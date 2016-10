»Der Wille fehlt«

Salbungsvolle Worte fand Bürgerschaftspräsidentin Carola Veit (SPD) am Mittwoch in der Hamburgischen Bürgerschaft, als sie auf die erste Wahl zum Gremium vor 70 Jahren zurückblickte. Sie erinnerte an damals, das Jahr 1946, als Hamburg in Trümmern gelegen habe, viele unter Hunger und Krankheiten gelitten hätten, es oft am Nötigsten gefehlt habe. Einen Tag später hatten Veits Fraktion und die große Mehrheit der Bürgerschaft kein Problem damit, den Menschen, die heute nicht einmal ein festes Dach über dem Kopf haben, Hamburgs mehr als 2.000 Obdachlosen, existenziell wichtige Hilfe zu verweigern.

Mit Blick auf die gesunkenen Temperaturen hatte die Linksfraktion beantragt, das Hamburger Winternotprogramm, das vom 1. November bis 31. März Schlafplätze für Obdachlose bereitstellt, jetzt schon zu öffnen, und das ganztägig. Bisher ist es so, dass die Schlafplätze erst um 17 Uhr zugänglich sind und die Obdachlosen jeden Morgen wieder bis neun Uhr zurück in die Kälte...