Zwar wird der neue Präsident in den USA erst am 8. November gewählt. Doch wären diese Wahlen in Deutschland, man bräuchte nicht zu warten, selbst der Urnengang erübrigte sich – die Medien haben schon entschieden. Gewonnen hat Hillary Clinton – mit absoluter Mehrheit. Das Auftreten Donald Trumps hat den Gazetten einen derartigen Schrecken in die Knochen gejagt, dass aller transatlantische Anstand fahrengeht. Niemand, einmal abgesehen vom russischen Präsidenten, sieht sich derartigen Injurien ausgesetzt sieht wie der – ironischerweise deutschstämmige – Immobilienmilliardär. Doch dieses Blut ist auf immer verloren; die FAZ attestierte dem US-Wahlkampf am Dienstag gar einen »Verzicht auf ein Minimum an zivilisierten Umgangsformen«. Schuld sei der »Egomane mit einem ganz großen Mundwerk«.

Was erbost das alte Europa an der sprechenden Fönfrisur? Ist Trump denn de­magogischer oder niveauloser, als es ein Bush jr. war, ein Reagan? Auch bei dem dachten alle, dass e...