Am 1. Mai 1916 trat Karl Liebknecht in Berlin als Redner auf einer Antikriegsdemonstration auf. Als er die Beendigung des Krieges forderte und zum Sturz der Regierung aufrief, wurde er verhaftet und wegen Hochverrats angeklagt. Im August 1916 verurteilte ihn die kaiserliche Justiz zu einer langjährigen Zuchthausstrafe. Dieses Verdikt wurde in letzter Instanz am 4. November 1916 vom Reichsmilitärgericht bestätigt und damit rechtskräftig. In einem für den Spartakusbund verfassten Flugblatt klagte Rosa Luxemburg die Justizwillkür an.

Am 4. November wird die Gerichtsverhandlung gegen Liebknecht in letzter Instanz stattfinden. Liebknecht ist am 23. August in zweiter Instanz verurteilt worden. Das erste Urteil von zweieinhalb Jahren Zuchthaus, das von der ganzen Welt als unerhört empfunden worden ist, hat das Oberkriegsgericht auf vier Jahre Zuchthaus verschärft und dazu noch sechs Jahre Ehrverlust hinzugefügt, so dass Liebknecht für zehn Jahre von Reichstag und...