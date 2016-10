Wirksame Verzweiflungstat

Am Nachmittag des 21. Oktober 1916 tötete Friedrich Adler den österreichischen Ministerpräsidenten Karl Stürgkh im Speisesaal eines Wiener Hotels durch vier Pistolenschüsse. Der Attentäter war der Sohn von Victor Adler, dem Vorsitzenden der österreichischen Sozialdemokratie, und stand seit Kriegsbeginn in Opposition zur Burgfriedenspolitik seiner eigenen Partei. Am 8. August 1914 war er aus Protest von seinen Funktionen als Parteisekretär und Redakteur des theoretischen Organs der Sozialdemokratie Der Kampf zurückgetreten und hatte in einem Memorandum an den Parteivorstand die »Preisgabe der Idee des Antimilitarismus und Internationalismus« angeprangert. Seine Empörung war um so größer, als die Partei mit der Parole der »Notwendigkeit der Vaterlandsverteidigung« noch dazu ein Regime unterstützte, das diktatorisch agierte, das Parlament beseitigte und dem Militär justitielle Befugnisse zur Verfolgung politischer Delikte wie Hochverrat, Majestätsbeleidigung...