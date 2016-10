Bei folgendem Beitrag handelt es sich um die Rede, die Peter Michel anlässlich der Eröffnung der Ausstellung »Syrien 1978« von ­Ronald Paris am 11. Oktober 2016 in der ­Ladengalerie der jungen Welt gehalten hat. Wir danken dem Autor für die freundliche Genehmigung zum Abdruck. (jW)

Achtundreißig Jahre liegen zwischen heute – 2016, dem sechsten Jahr des verbrecherischen Krieges in Syrien – und 1978, dem Jahr, in dem der Maler und Graphiker Ronald Paris die Skizzen schuf, die wir hier, in der Ladengalerie der jungen Welt, zeigen und nach denen auch die Gouachen entstanden, die im Mittelpunkt der Ausstellung stehen. Da stellt sich vielleicht manchem die Frage: Was sollen diese Arbeiten heute? Man müsste doch jetzt angesichts des Mordens, der Schandtaten der Terrormilizen, der sogenannten Gotteskrieger des »Islamischen Staates«, der Bombenattentate, der Ruinen von Aleppo und anderer Orte, des Flüchtlingselends, der Zerstörungen und Plünderungen von Kunstschätz...