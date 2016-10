Preisverleiher des Tages: EU-Parlament

Am Donnerstag kamen in Luxemburg die EU-Innenminister zusammen, um die Festung Europa weiter abzuschotten. Lager in Nordafrika, noch schnellere Abschiebung von Flüchtlingen, bewaffnete Grenztruppen – Bundesinnenminister Thomas de Maizière und seine Komplizen legten sich voll ins Zeug. Ebenfalls am Donnerstag veröffentlichte das Europäische Parlament auf seiner Homepage einen Bericht über die am Vortag in Brüssel durchgeführte Ehrung der Träger des »Europäischen Bürgerpreises«.

Für »besondere Leistungen für die europäische Zusammenarbeit und die Förderung der gemeinsamen Werte« ...