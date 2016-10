Die Gewerkschaft ver.di will die Situation von Auszubildenden im Friseurhandwerk verbessern. Die entsprechende Kampagne mit dem Namen »Besser abschneiden« beginnt an diesem Wochenende. Können Sie uns die Lage der Azubis schildern?

Es besteht derzeit kein bundesweit gültiger Tarifvertrag. Nur einige Bundesländer wie Nordrhein-Westfalen sind tarifiert, viele aber nicht. Entsprechend sind die Ausbildungsbedingungen alles andere als rosig. Das fängt bei der Vergütung an. Im Westen liegt sie im Schnitt bei 494 Euro, im Osten bei 269 Euro. Wir wissen aber auch von noch geringeren Vergütungen. Etwa in Sachsen-Anhalt, wo teilweise nur 150 Euro brutto im Monat gezahlt werden. Damit kommen die Auszubildenden natürlich nicht über die Runden. Viele müssen am Ende des Monats zu den Ämtern zu gehen und Sozialleistungen zu beziehen. Das heißt, die Arbeitgeber lassen sich ihr Ausbildungsmodell vom Steuerzahler mitsubventionieren. Die Azubis aber schämen sich dafür, beim A...