Referendum über NATO-Beitritt

Zumindest dem Schein nach, haben die Montenegriner am Sonntag die Wahl. Aller Voraussicht nach wird auch diesmal wieder Milo Djukanovic als Sieger aus der Abstimmung hervorgehen. Der Politiker der Demokratischen Partei der Sozialisten (DPS) hat seit 1991 die Machthebel in Podgorica fest in der Hand, entweder als Regierungschef oder als Präsident des kleinen Balkanlandes. »Mit sicherem Schritt«, verspricht Djukanovic in seiner Kampagne, Montenegro in die NATO und die Europäische Union zu führen.

Bei den Wahlen treten 17 Listen für die 81 Sitze im Parlament in Podgorica an. Rund 590.000 Bürger sind aufgerufen, ihre Stimme in einem der 1.200 Wahllokale abzugeben. Für die Vorbereitung von »freien und fairen Wahlen« war im Mai dieses Jahres die Regierung auch für liberale Oppositionsparteien geöffnet worden.

Nicht daran beteiligt war die größte Kraft des Anti-Djukanovic-Lagers, die Demokratische Front (DF). Diese hat die Wahl zum »Referendum über das Schicksal M...