Kaiser’s-Tengelmann vor Zerschlagung?

Noch am Anfang dieser Woche hatte es geheißen, es könne noch eine einvernehmliche Lösung geben. Am 7. Oktober hatte ein Spitzengespräch stattgefunden, in dem ausgelotet werden sollte, ob eine Übernahme der angeschlagenen Lebensmittelkette Kaiser’s-Tengelmann durch Branchenprimus Edeka doch noch möglich ist. Danach zeigte sich Kaiser’s-Tengelmann-Eigentümer Karl-Erivan Haub optimistisch, dass dies gelingen könnte.

Am Donnerstag abend wurde bekannt, dass die Verhandlungen noch vor einer für den 17. Oktober anberaumten weiteren Gesprächsrunde endgültig gescheitert sind. Edeka teilte mit, die Gespräche mit dem Konkurrenten Rewe hätten »keine Lösung gebracht«. Rewe hatte zusammen mit den Konzernen Markant und Norma vor dem Oberlandesgericht Düsseldorf gegen die Genehmigung der Kaiser’s-Tengelmann-Komplettübernahme durch Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) geklagt. Der Vizekanzler hatte Edeka dafür die Erlaubnis erteilt, nachdem das Bundeskartella...