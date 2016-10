Rad-WM: Triumph durchs Badezimmer

Doha. Es war ein Schrei der Freude und Erleichterung, mit dem Tony Martin am Mittwoch auf der künstlichen Insel The Pearl in Katar den Gewinn seines vierten Weltmeistertitels im Zeitfahren quittierte. »Am schönsten ist immer das erste Mal«, sagte der gebürtige Cottbusser dieser Zeitung. »Aber dieser Titel hier kommt gleich nach dem ersten.« Er habe nach dem »Tiefschlag« bei Olympia in Rio auf »den richtigen Weg« zurückgefunden.

Zwei Entscheidungen waren dabei maßgeblich. Zum einen kehrte der 31jährige auf seine alte Sitzposition zurück. Die neue, im Windkanal ausgetüftelte Position hatte zu einem Kraftverlust geführt. »Nach Rio haben wir das wieder geändert. E...