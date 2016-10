Rauch- und Lebenszeichen

Mitte September 2016 besuchte ich zum ersten Mal im Leben eine Tabakmesse, die Intertabac in Dortmund, die sogenannten »Fachbesuchern« vorbehalten ist, was ich sicher nicht bin; ich rauche nur gern ab und zu eine möglichst wohlschmeckende Zigarre. Da ich aber für das Schweizer Zigarrenmagazin Cigar die Kolumne »Der Castrosoph« schreibe, in der es beinahe niemals um Zigarren geht, wurde ich als Fachbesucher akkreditiert.

An einem Freitag gegen 14 Uhr betrat ich die Dortmunder Westfalenhallen und stellte fest: Noch nie zuvor hatte ich so oft und so gedrängt die Einschüchterungssätze »Rauchen ist tödlich«, »Rauchen bedroht Ihre Potenz«, »Rauchen mindert Ihre Fruchtbarkeit«, »Rauchen verursacht Schlaganfälle und Behinderungen«, »Rauchen verursacht Herzanfälle« und, ganz besonders perfide, »Rauchen kann Ihr ungeborenes Kind töten« lesen müssen. Wozu früher eine Armada von Pfaffen beschäftigt wurde – schlechtes Gewissen machen ad infinitum –, das besorgen heute ...