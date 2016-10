Einen solchen Kriminalroman hätte man nicht veröffentlichen können, kein Verlag würde ihn drucken – zu unglaubwürdig, selbst für eine korrupte Bananenrepublik. Doch der Fall des Syrers Dschaber Al-Bakr, der am Mittwoch stranguliert in einem Leipziger Gefängnis gefunden wurde, hat sich nicht in einem Narco­staat oder der Ukraine abgespielt, sondern in Sachsen.

Dort regiert die CDU nicht, sie herrscht – seit 26 Jahren und von Gottes Gnaden, wie Landlords über ihre Domäne. Im ­sächsischen Schurkenfreistaat sind die schlechtesten Traditionen der BRD in kristal­line Reinform gebracht. Nicht nur die Grenzen zwischen Politik und organisiertem Verbrechen sind fließend, auch zwischen Polizei, Pegida-Trachtengruppen und »freien Kameradschaften« besteht Gesinnungsgemeinschaft. Wenn Sachsen Deutschland wäre, die AfD sähe sich längst an den linken Rand gedrängt.

Insofern liegt die Presse falsch, wenn sie den Tod des 22jährig...