Kampf gegen die Sklavenarbeit

Zum Ende der vierten Woche des Streiks von Häftlingen gegen die Zwangsarbeit im US-Gefängnissystem wird der Arbeitskampf der Männer und Frauen weiterhin von den Konzernmedien der Vereinigten Staaten totgeschwiegen. In Mitteilungen nach draußen, die von Unterstützern in den sozialen Medien verbreitet werden, beklagen Inhaftierte, die Gefängnisbehörden der vom Streik betroffenen Bundesstaaten fühlten sich bei den Repressalien gegen Streikende zu Recht unbeobachtet. Es fehle der Schutz der Öffentlichkeit, den auch die Solidaritätsgruppen trotz ihrer Berichte im Internet nicht ausreichend gewährleisten könnten. Azzurra Crispino, Sprecherin des »Incarcerated Workers Organizing Committee«, das den Streik von Beginn an mittrug, erklärte dazu, es sei »interessant, dass die ausländische Presse freundlicher zu uns ist«. Gegenüber dem Nachrichtenportal Mint Press News nannte sie den britischen Guardian und das englischsprachige Programm des Senders RT als Beispiele ...