Freispruch ausgeschlossen

Während in der Türkei nach Angaben der Demokratischen Partei der Völker (HDP) allein in dieser Woche mehr als 180 ihrer Funktionäre festgenommen wurden, verurteilt auch die deutsche Justiz am laufenden Band kurdische Exilpolitiker. Am Donnerstag verhängte das Oberlandesgericht Stuttgart eine Haftstrafe von dreieinhalb Jahren gegen den Aktivisten Ali Özel wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung im Ausland nach Paragraph 129b des deutschen Strafgesetzbuchs. Die Staatsanwaltschaft hatte sogar viereinhalb Jahre gefordert.

Das Gericht sah als erwiesen an, dass der 48jährige Özel seit Mitte 2010 als Hauptamtlicher der Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) nacheinander für deren Organisationsgebiete Kiel, Sachsen, Stuttgart und die Bodensee-Region verantwortlich war. Wie in Verfahren nach dem Anklagekonstrukt des Paragraphen 129b üblich, musste Özel dafür keine eigene Beteiligung an Straftaten nachgewiesen werden. Vorgeworfen wurden ihm die Organisati...