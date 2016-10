Segen und Fluch: Das Eigenbuch

Nun hat man schon so viele Bücher geschrieben, von denen manches sogar, wie »der Handel« sagt, »ging«, also nicht nur »Einverkäufe« vulgo remittierbare Bestellungen, sondern auch »Abverkäufe« hatte, veritabel verkaufte Exemplare, und das in Zeiten, in denen 3.000 losgeschlagene »Exe.« als »Erfolg« gelten und nicht, wie bis 2006/2007, als Flop. (Wobei im Hause Suhrkamp schon damals Sektflaschendrehen de luxe sich vollzog, wenn ein Autor die Schallmauer 600 durchstoßen hatte; soviel dazu.)

All dessen sich bewusst, hat man wieder eins geschrieben, ein Buch, so gebietet es die Profession. Die befreundeten Kollegen waren auch nicht untätig. Alphabetisch gereiht haben Klaus Bittermann (»Sid Schlebrowskis kurzer Sommer der Anarchie und se...