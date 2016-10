An die eigene Studienzeit in den 70er und 80er Jahren erinnert sich Martin Litsch noch genau. Neben Volkswirtschaftslehre und Soziologie noch vier Semester Geographie zu absolvieren, hätte einfach seinen Interessen entsprochen. An die spätere Karriere habe er bei der Fächerwahl nicht gedacht. Auch habe es beim Lernen an der Universität Trier keine große Hektik gegeben. Im Kopf ist Litsch zudem die tägliche Radioansage zur Mittagszeit geblieben: »Guten Tag meine Damen und Herren, guten Morgen liebe Studenten.« Aus dem unbeschwerten Studenten von damals ist etwas geworden: Martin Litsch ist Vorstandsvorsitzender des AOK-Bundesverbands. In der Funktion zieht er über die heutigen Studienbedingungen ein weniger erfreuliches Fazit: »Manchmal hat es den Anschein, als gebe es zwischen Prüfung und Praktika kaum noch Zeit zum eigentlichen inhaltlichen Studieren.«

Am Dienstag stellte die Krankenkasse in Berlin die in ihrem Auftrag angefertigte Erhebung »Studierendens...