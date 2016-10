Nach 16 Jahren wäre das Wiedererkennen von Personen, die der Zeuge nur einmal kurz gesehen hat, im Normalfall von geringem Beweiswert. Der ehemalige Polizist, der sicher ist, Beate Zschäpe und Uwe Mundlos am 7. Mai 2000 mit Kartenmaterial im Umfeld einer Synagoge in Berlin gesehen zu haben, gab dies allerdings schon einen Tag später zu Protokoll. Am Abend nach seiner Beobachtung hatte er Fahndungsfotos von Zschäpe und Mundlos in der MDR-Sendung »Kripo live« gesehen. Im Münchner NSU-Prozess stellte der Vorsitzende Richter Manfred Götzl Beate Zschäpe am Mittwoch Fragen zu dem Sachverhalt, die die Hauptangeklagte – wie immer – nur schriftlich beantworten will. Am Dienstag war bekanntgeworden, dass das Gericht den Polizeibeamten als Zeugen vernehmen will, der damals zum Objektschutz für die Synagoge im Berliner Stadtteil Prenzlauer Berg eingeteilt war. Beantragt hatte dessen Ladung Nebenklageanwalt Yavuz Narin, der Angehörige des 2005 in München erschossenen ...