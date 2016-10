Einen wunderschönen guten Morgen! Edinson Cavani, auch »Der Matador« genannt, ist nach seinen zwei Einlochungen gegen Venezuela in der WM-Quali mit insgesamt 36 auf den historischen zweiten Platz der Einlochungsfreunde Uruguays hochgerutscht. Luis »Pistolero« Suárez steht bei 46, aber nur, weil Cavani nicht oft genug abspielt. 36 reichen Cavani aber, um mit Diego »Cachavacha« (Hexchen) Forlán gleichzuziehen, dem bei der WM in Südafrika als bestem Balltreter des Tuniers ausgezeichneten Ex-Peñarol, der nur deshalb ausgezeichnet wurde, weil er Adidas retten musste. Kein anderer Kicker dieser WM hatte die Pille so »behandelt« wie Forlán. Der dafür mit rechts wie mit links. Forlán rettete so den Turnierball »Jabulani« für die Öffentlichkeit und für Adidas das Weltgeschäft.

Hier geht es aber nicht um Forlán, sondern um Edinson Cavani, den Mann, dem der Mainzer Chileno Gonzalo Jara bei der Copa América 2015 in Chile an den Arsch gefasst hatte. Die Welt war entset...