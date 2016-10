»Eine Kapitulation wird es von uns nie geben«

Was sind aus Ihrer Sicht bislang die Höhepunkte der neuerlichen Friedensverhandlungen mit Vertretern des seit Ende Juni amtierenden neuen Präsidenten der Philippinen, Rodrigo Duterte?

Die seit Ende August in Oslo stattfindenden Gespräche haben bis jetzt gute Ergebnisse gezeigt: Früher getroffene Vereinbarungen wurden vollauf bestätigt ebenso wie Sicherheits- und Immunitätsgarantien unserer Berater. Darüber hinaus kamen beide Seiten überein, sich zügig den Themenkomplexen soziale und wirtschaftliche sowie politische und verfassungsrechtliche Reformen zu widmen. Nun stehen die Beendigung von Feindseligkeiten und die Modalitäten einer Entwaffnung der Guerillaeinheiten auf der Agenda. Bedeutsam war für unsere Seite, dass ebenfalls Ende August 19 unserer Berater, die widerrechtlich inhaftiert waren, auf freien Fuß gesetzt wurden und an den Gesprächen in Oslo teilnehmen können. Ein beidseitiges Waffenstillstandsabkommen ist in Kraft, und Präsident Duterte hat an...