Flüchtlinge wehren sich gegen Umzug

Seit Tagen versucht das Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten (LAF) mehr als hundert Bewohner der Erstaufnahmeeinrichtung (EAU) Bornitzstraße in Berlin-Lichtenberg zu einem Auszug zu bewegen. Ein Großteil der Betroffenen harrt jedoch in der Unterkunft aus, in der insgesamt 500 Menschen leben. Am Montag waren nach Angaben des LAF-Sprechers Sascha Langenbach erst 30 Bewohner in die Schmidt-Knobelsdorf-Kaserne in Berlin-Spandau umgezogen.

Hintergrund des Konflikts ist die Angst der Flüchtlinge vor einer Verschlechterung der Wohnverhältnisse. Viele von ihnen leben bereits seit einem Jahr in der Bornitzstraße und hoffen darauf, zeitnah so untergebracht zu werden, dass sie selbständig kochen können. Dies sei ihnen – nach Aussagen einer Ehrenamtlichen der Willkommens­initiative Lichtenberg – bei Beginn von Umbauarbeiten in der Bornitzstraße in Aussicht gestellt worden. Dafür waren Bewohner freiwillig zusammengerückt und in Funktionsräume umgezogen.

Am Mittwoch ...