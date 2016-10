Aus außenpolitischer Opportunität

Unter massiven Sicherheitsvorkehrungen hat am Dienstag vor dem Kammergericht Berlin-Moabit der Prozess gegen den 51jährigen kurdischen Aktivisten Ali Hidir Dogan begonnen: Mehrere Dutzend Beamte bewachten eine am Vorplatz stattfindende Solidaritätskundgebung, ein Mobiles Einsatzkommando (MEK) war zugegen. Der Angeklagte selbst wohnte dem Verfahren hinter einer gepanzerten Glasscheibe bei.

Dogan wird von der Generalstaatsanwaltschaft vorgeworfen, in den Jahren 2014 und 2015 Berliner Gebietsleiter für die in Deutschland, den USA, der EU sowie in der Türkei verbotene Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) gewesen zu sein. In ihrer Anklageschrift wiederholte die Behörde die Einschätzung, dass es sich bei der PKK um eine im Ausland tätige Organisation handle, zu deren Praktiken »Mord oder Totschlag« gehören. Sie sei »terroristisch« und der Angeklagte somit im Sinne der Paragraphen 129a und 129b zu verfolgen.

Selbst die Anklage verzeichnet allerdings keine derartigen Ve...