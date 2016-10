Guerillakrieg und Repression

Mit Razzien und zahlreichen Festnahmen ist die türkische Polizei am Dienstag gegen Leitungsstrukturen der linken Demokratischen Partei der Völker (HDP) und ihrer in den kurdischen Landesteilen kommunalpolitisch tätigen Schwesterorganisation, der Demokratischen Partei der Regionen (DBP), vorgegangen. Unter mindestens 55 in der südostanatolischen Provinz Diyarbakir inhaftierten Politikern befinden sich Provinz- und Kreisvorsitzende beider Parteien. Auch in der Provinz Bitlis wurden zahlreiche DBP- und HDP-Funktionäre festgenommen. Gründe für die Verhaftungen wurden zunächst nicht ge...