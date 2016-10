Der Thüringer Landespokal ist ein unterschätzter Wettbewerb. Hier können auch die kleinsten der Kleinen mal groß rauskommen und einen Platz an der DFB-Pokal-Sonne ergattern. Damit verbunden ist ein warmer Geldregen für die klammen Vereinskassen. Für die Erfurter, Thüringens Klassenbeste aus der dritten Liga, lief es in diesem Wettbewerb in den vergangenen Jahren schlecht. Der Gewinn des Landespokals liegt ganze sieben Jahre zurück. Trotzdem zog am Sonntag ein kleiner unerschrockener Tross des Anhangs von Rot-Weiß Erfurt aus der einen »verbotenen Stadt« in die andere – nach Jena. Nicht, um einem Spiel gegen den Erzrivalen Carl Zeiss beizuwohnen, der RWE im letzten Finale bezwungen hatte. Der Pokalsieger von 2016 und zur Zeit souverän Führende der Regionalliga Nordost (vierte Liga) war vor einem Monat sang- und klangvoll gegen den Siebtligisten Eintracht Sondershausen aus dem Pokal ausgeschieden.

Dennoch wartete auf dem Ernst-Abbe-Sportfeld mit ...