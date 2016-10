Italiens Schande

In Italien wächst die Armut. Wie ein Bericht der Caritas Italiana vom 7. Oktober feststellt, hat sich die Zahl der Ärmsten seit 2007 von 1,8 auf 4,6 Millionen erhöht und damit in sieben Jahren mehr als verdoppelt. »Die Armut betrifft heute im Gegensatz zu früher die ganze Gesellschaft und nicht nur eine einzelne Gruppen«, heißt es in dem Report. Neu sei, dass die Zahl auch im Norden Italiens ansteige, etwa im Friaul, in der Lombardei und der Emilia-Romagna, also in Regionen mit starker Wirtschaft. Wenn dort kleine und kleinste Betriebe schließen müssten, erhielten die Betroffenen keinerlei sozialen Beistand.

Der Bericht hält fest, dass die von Premierminister Matteo Renzi eingeleiteten Haushaltsmaßnahmen – 500 Millionen Euro für 2016 und eine Milliarde Euro für 2017 – unzureichend sind und für das kommende Jahr auf wenigstens zwei Milliarden Euro erhöht werden müssten. Vor allem werde ein neues Sozialsystem mit einer gesellschaftlichen Vernetzung benötigt.

