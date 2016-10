Mehr Sozialhilfe ausgezahlt

Besonders Ältere sind immer häufiger auf Grundsicherung angewiesen. Im Jahr 2015 wurden insgesamt 27,7 Milliarden Euro für »Sozialhilfeleistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch« ausgezahlt, wie das Statistische Bundesamt am Montag mitteilte. Das entspricht einer Steigerung um 4,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Auffällig ist dabei, dass die Leistungen, die den Personengruppen zustehen, sich deutlich unterschiedlich entwickeln.

Der größte Posten der Sozialhilfeleistungen entfällt mit 15,6 Milliarden Euro auf die Eingliederungshilfe für behinderte Menschen. Dieser ist um 4,5 Prozent gestiegen. Für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung wurden 5,9 Milliarden Euro ausgegeben, was sogar einer Steigerung um 8,5 Prozent entspricht. Für die Hilfe zur Pflege wurden 3,6 Milliarden Euro aufgewendet ( plus 1,9 Prozent). In die Hilfe zum Lebensunterhalt flossen 1,4 Milliar­...