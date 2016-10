Kampf um Einflusssphären

Wenn Kanzlerin Merkel heute abend aus Addis Abeba wieder nach Berlin zurückkehrt, sind ihre Afrika-Termine nicht vorbei. Gleich für den morgigen Mittwoch hat sich der Staatspräsident des Tschad, Idriss Déby, angekündigt; am Freitag wird sein Amtskollege aus Nigeria, Muhammadu Buhari, in der deutschen Hauptstadt erwartet. In den Gesprächen soll es – wie schon auf Merkels Afrika-Reise – um Flüchtlinge und den »Antiterrorkrieg« gehen. Nigeria und Tschad kämpfen vereint gegen Boko Haram; auch Niger, der Staat, den Merkel gestern besuchte, ist beteiligt. Mit Nigers Präsident Mahamadou Issoufou hat Merkel schon im Juni über den Kampf gegen Boko Haram gesprochen. Indem Berlin sich mit...