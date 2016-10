Wirtschaft als das Leben selbst

Der Geldkreislauf sei das »reelle Gemeinwesen«, konstatierte Marx und meinte das in Abgrenzung vom nur noch fiktiven Gemeinwesen, das wir bis heute »Gesellschaft« nennen. Es gibt keine Gesellschaft mehr im Westen! Und zwar bereits seit der »Demokratie«, die in Griechenland in dem Moment aufkam, als das (alte) »Gemeinwesen« mit der vollen (geldlichen) Entfaltung des Warenhandels auseinanderbrach. Die »Demokratie« war und ist die richtige Antwort in der falschen (Waren-)Sprache. Das sehen wir am US-Wahlkampf: Da kämpft »Geld« gegeneinander.

Der von Herodot so genannte »Demokratiebegründer« Kleisthenes bildete im sechsten Jahrhundert v. u. Z. die neue Verfassung dem früheren »Stammesmodell« nach und verbarg damit die Tatsache, dass mit ihr die »letzten Überreste der urtümlichen gesellschaftlichen Verhältnisse hinweggefegt worden waren«, wie der Altphilologe George Thomson in seinen zweibändigen »Forschungen zur altgriechischen Gesellschaft« (1960) schreibt. D...