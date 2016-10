Robert Lewandowski schoss drei Tore für Polen, Cristiano Ronaldo vier für Europameister Portugal. Aber die besten Stürmer des Kontinents boten am Wochenende in der WM-Qualifikation nicht viel mehr als das Vorspiel für einen Klassiker am heutigen Abend: Niederlande gegen Frankreich – ein Duell der Frustrierten. Der WM-Dritte Niederlande hatte unter viel Gespött die EM verpasst, bei der Gastgeber Frankreich im Juli das Endspiel in der Verlängerung verlor. Die Frage ist, was mehr wehtut. Beide Teams wollen die Enttäuschungen bei der WM 2018 in Russland vergessen machen, aber nur eines wird sich direkt qualifizieren können. Das macht ihr Duell in der Amsterdam-Arena so brisant.

»Es ist ein ganz entscheidendes Spiel«, sagte Hugo Lloris, Kapitän der Franzosen, die am Freitag abend mit 4:1 gegen Bulgarien gewannen, während die runderneuerten Niederlande gegen Belarus zum selben Ergebnis kamen. Bei »Oranje« stehen nur noch zwei Altstars im Team, Arjen Robben (FC B...