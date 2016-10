Die Macht der Bourgeoisie

Dem Global Wealth Report 2015 zufolge besitzt das reichste Prozent der Weltbevölkerung 45 Prozent des Reichtums. Die wachsende Kluft zwischen Arm und Reich führt nicht nur zu sozialer Polarisierung und Desintegration – sie bedroht die Demokratie. Und das ist kein Schicksal, sondern wurde politisch forciert. Grund genug also, sich für das Treiben der Reichen und Mächtigen zu interessieren.

Soziologie der Macht

In 18 Beiträgen von Wissenschaftlern, Journalisten und Aktivisten werden Aspekte der Machtstrukturanalyse dargelegt, über Lobby- und Elitenzirkel informiert und die Rolle von »Alphajournalisten« einer kritischen Analyse unterzogen. Mehrere Beiträge knüpfen an das vor 60 Jahren erschienene Werk »The Power Elite« des Soziologen Charles Wright Mills an. Björn Wendt stellt dessen Machtstrukturforschung vor: Mills beschrieb ein Netzwerk militärischer, staatlicher und wirtschaftlicher Organisationen, dessen Verflechtungen eine engmaschige Machtstruktur, sein...