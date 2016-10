Schreibt mehr Liebesbriefe, ihr Faulpelze!

Was man aus der Welt der Zweisamkeit zu hören bekommt, changiert zwischen betrüblich, erbärmlich und degoutant; Menschen trennen sich per SMS, mehr ist ihnen nicht wert, was sie Liebe, Zuneigung oder doch zumindest wohlwollendes Scharfsein aufeinander nennten, wenn sie das zum Ausdruck bringen könnten. Bei der Agentur Elite-Partner versammelt sich der dünkelhaft viertelgebildete, ambitionierte Abraum des Landes, unter dem virtuellen Dach der Zuhälterbude Parship »verliebt sich alle neun Sekunden ein Single«; ob das überhaupt stimmt, sei dahingestellt. Hans Zippert hat dankenswerterweise darauf hingewiesen, dass es äußerst anstrengend und fruchtlos ist, sich alle neun Sekunden zu verlieben, und Gestalten, die »Ild« für »Ich liebe dich« in ihr Mobiltelefon tippen, dürfen von jedem auf diese schäbige Weise angekürzelten Empfänger schlicht erschlagen werden, sofern der das überhaupt für eine angemessene Reaktion und nicht für übertrieben erachtet, sondern »Il...