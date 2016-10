Südasiatisches Bündnis in Nöten

Eigentlich hätten in Südasien demnächst jede Menge diplomaten auf Reisen sein sollen. Es war geplant, dass die acht Regierungschefs der Mitgliedsnationen der »Südasiatischen Vereinigung für regionale Kooperation« (SAARC) im November zum 19. Gipfeltreffen zusammenkommen. Doch nachdem das gastgebende Pakistan die fünfte Absage erhielt, wurde das Treffen auf unbestimmte Zeit verschoben. Man freue sich schon darauf, die Gäste zu einem anderen Zeitpunkt in Islamabad willkommen zu heißen, hieß es in einer offiziellen Stellungnahme. Wann dies sein könnte, wurde allerdings nicht erwähnt. Und eine Prognose darüber ist zur Zeit kaum möglich, denn das 1985 in Dhaka von Bangladesc...