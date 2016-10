Zwei Texte über zottelige Viecher

Als die Ziege laufen lernte

Die gemeine Ziege gehört zu den ältesten domestizierten Tieren überhaupt. Während die artverwandten Steinböcke überhaupt keinen Nerv für menschliche Gesellschaft hatten, ließen sich diverse genetisch Verwandte ohne größere Widerrede – Kreationisten bitte weghören – vor über 10.000 Jahren versklaven. Statt einer Gewerkschaft bildeten sie Rassen wie die Gemsfarbige Gebirgsziege, die Weiße Deutsche Edelziege oder die Stiefelgeiß, offensichtlich eine dominante Vertreterin ihrer Art. Als Milch-, Fleisch-, und Fellieferanten wurde das Ziegenvolk ausgebeutet, außerdem selbst in Europa noch bis in das letzte Jahrhundert hinein als Zugtier ge- und benutzt. Dabei bewiesen die damaligen Menschen wenig Phantasie, denn bereits die alten Götter der Nordmenschen wussten etwas mit Ziegen anzufangen. So ließ sich Thor samt seinem Streitwagen von zwei zierlichen Ziegenböcken ziehen. Erstaunlich, Zeitzeugen haben den Kollegen ja immer als Körperdo...