Gespräch mit Luciana Castellina. Über seriöse Kommunisten, Widersprüche in Organisationen, Brüche in Parteien und die Zukunft Europas

Man kann Sie durchaus als kommunistisches Urgestein aus Italien bezeichnen. Sie haben der Italienischen Kommunistischen Partei, IKP, angehört, dann der Manifesto-Gruppe, die aus der IKP ausgeschlossen wurde, und den Partito di Unità Proletaria, PdUP, gegründet, die Partei der Proletarischen Einheit. Schließlich kehrten die PdUP-Mitglieder zur IKP zurück und führten diejenigen an, die gegen die Auflösung kämpften. Später waren Sie für Rifondazione Comunista, die Partei der kommunistischen Wiedergründung, auch im Europäischen Parlament. Zur Zeit stellen Sie in Deutschland Ihr Buch »Die Entdeckung der Welt« vor, in dem Sie Ihrem Enkel Ihren Weg zum Kommunismus erzählen.

In diesem Buch erzähle ich die Geschichte eines Kindes, das 1943 dreizehn Jahre alt war und 1947 in die KP eintrat. Damals habe ich ein Tagebuch geführt, das am 26. Juli 1943 begann, am Tag, an dem Mussolini verhaftet wurde. Ich habe es »Politisches Tagebuch« genannt und geführt, bis ich i...