Der feinfühligste Teil der Jugend besetzte früher Häuser – ein Dokumentarfilm über eine untergegangene Bewegung zwischen Punk und Maoismus in Freiburg

»Freiburg – Bullenburg«, so lautete Ende der 1970er Jahre in der Breisgaumetropole ein beliebter Spruch, der auch Häuserwände zierte. Während das heutige Freiburg mit seinem ökologischen Selbstbild hausieren geht, war grün damals ausschließlich die Farbe der Polizei. Neben Zürich, Westberlin und Frankfurt am Main war Freiburg ein weiteres konfliktreiches Zentrum der Hausbesetzerbewegung, die von 1974 bis 1987 wirkte.

Siggi Held und Bodo Kaiser haben nun mit »Diogenes in Freiburg« einen klug arrangierten Film über die politischen Hintergründe der Häuserkämpfe in dieser Zeit gedreht. Es ist ihnen auf eindrucksvolle Weise gelungen, wichtigste Protagonisten der damaligen Zeit zu befragen und im Rückgriff auf älteres Material der Medienwerkstatt Freiburg einen nachdenklich stimmenden Film über eine abgeschlossene Periode linker Bewegungen zu produzieren. Früher gehörten die beiden Filmemacher zum einflussreichen KBW (Kommunistischer Bund Westdeutschland).

Mitte ...