Zu Lust und Risiken des Kapitalverkehrs

Das ist bemerkenswert: Die Kritik der US-Regierung, zahlreicher Finanzminister und des Internationalen Währungsfonds (IWF) an der BRD-Austeritätspolitik hat den Weg in die Tagesschau gefunden. Am Donnerstag abend zeigte die ARD zur besten Nachrichtensendezeit um kurz nach 20 Uhr den mit sich selbst zufriedenen Bundesfinanzminister, unterlegt mit dem Kommentar – vermutlich ausnahmsweise wahrheitsgemäß –, dass Wolfgang Schäuble während des Herbsttreffens des IWF in Washington vielfach kritisiert worden sei. Nicht nur die Regierungen der Euro-Länder, sondern die auf dem gesamten Globus hätten es satt, die deutsche Exportwalze über ihre Länder rollen zu sehen. Der Leistungsbilanzüberschuss Deutschlands erreicht eine Größenordnung von fast neun Prozent des Bruttoinlandsprodukts.

Es gibt Anzeichen dafür, dass die schon seit mehreren Jahren anhaltende Dauerkritik möglicherweise Wirkung zeigen könnte. Das erste Signal dafür wäre die schon erwähnte Beendigung des S...