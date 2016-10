Parlament in Tiflis wird am Samstag gewählt. Regierungsbündnis zerbrochen. Ex-Präsident will zurück

Am heutigen Sonnabend können 3,5 Millionen Georgier an der Wahl eines neuen Parlaments teilnehmen. Eine Rückkehr des früheren Präsidenten Michail Saakaschwili und seiner extrem russ­landfeindlichen Vereinigten Nationalbewegung (UNM) an die Macht ist nicht auszuschließen. Die UNM war im Oktober 2012 nach über acht Jahren autoritärer Alleinherrschaft abgewählt worden. Bei der Präsidentenwahl am 27. Oktober 2013 verlor auch Saakaschwili sein Amt.

Zwei Tage nach dieser Wahl flüchtete er aufgrund mehrerer Ermittlungsverfahren wegen Machtmissbrauchs und Unterschlagung von Staatsgeldern in die USA. Dort wurde er mit gut bezahlten Jobs – unter anderem einem Lehrauftrag an einer der angesehensten Universitäten des Landes – sozial aufgefangen. Ein Jahr nach dem Putsch in der Ukraine wurde Saakaschwili im Februar 2015 Berater von Präsident Petro Poroschenko. Zwei Monate später nahm er die Staatsbürgerschaft seines Gastlandes an, und seit Mai 2015 ist er Gouverneur de...